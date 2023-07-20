На курорты Турции обрушится новая волна жары

В Турции, где бушуют природные пожары, ожидается новая волна жары. Особенно знойно будет на западе страны и на популярных курортах. Об этом пишет газета Yeni Şafak.

Согласно прогнозам метеорологов, вторая волна тепла, которая ожидается на следующей неделе, может побить температурные рекорды.

«В пятницу в Стамбуле ожидается повышение температуры воздуха до 38 градусов. В Чанаккале – 40 градусов, в Айдыне – 42, в Измире – 39, в Анталье – 41, в Анкаре – 35 градусов», – уточняет издание.

Кроме того, растет нагрузка на электросеть. Местных жителей призывают обезопасить себя и не выходить без необходимости на улицу в дневное время.

Как сообщалось ранее, в Европе установилась аномально жаркая погода, температура воздуха поднялась до рекордных значений. Это лето уже признано самым жарким в истории. По прогнозам метеорологов, ситуация может усугубиться из-за теплового взрыва в Сахаре, тогда температура воздуха в Европе может подняться до +50 градусов.

Анкара, Зоя Осколкова

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