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Среда, 19 июля 2023, 09:33 мск

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В Италии и Франции температура воздуха подскочила до рекордного уровня

В Европе установилась аномальная жара, температура воздуха поднялась до рекордных значений. Об этом свидетельствуют данные наблюдения метеорологической службы Франции.

Так в департаменте Арьеж на юге Франции воздух прогрелся до +40,6 градуса, такое фиксируется впервые за всю историю метеорологических наблюдений. Рекордная жара наблюдается и в Ренно на Корсике – +38,3 градуса.

В одном из городов на итальянской Сардинии зафиксирована температура в +42,2 градуса. В Испании воздух прогрелся до рекордных +45 градусов.

Это лето уже признано самым жарким в истории. По прогнозам метеорологов, ситуация может усугубиться из-за теплового взрыва в Сахаре, тогда температура воздуха в Европе может подняться до +50 градусов.

Париж, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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