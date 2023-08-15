Вьетнам увеличил срок безвизового пребывания для россиян

Власти Вьетнама увеличили срок безвизового пребывания для туристов из России. Об этом сообщает Vietnam News.

Теперь россияне смогут проводить во Вьетнаме 45 дней вместо 15 без необходимости оформлять визу.

Кроме того, срок действия туристических электронных виз был увеличен с 30 до 90 дней. Отмечается, что получившие электронную визу путешественники смогут многократно въезжать и выезжать из страны.

Нововведение направлено на привлечение иностранных туристов на фоне конкуренции с другими странами Юго-Восточной Азии, туристический поток в которые восстанавливается с окончанием пандемии коронавируса.

Ханой, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»