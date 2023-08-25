Россия и Мьянма возобновили авиасообщение после 30-летнего перерыва

Россия и Мьянма возобновят прямое авиасообщение после 30-летнего перерыва. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

«Росавиация выдала авиакомпании Myanmar Airways International (Мьянма) разрешение на выполнение полетов по маршруту Мандалай – Новосибирск – Мандалай», – говорится в сообщении.

Отмечается, что авиакомпания приступит к полетам с 5 сентября 2023 года. Рейсы будут выполняться на самолете Airbus А319 два раза в неделю.

Прямое авиасообщение между Россией и Мьянмой было прервано в 1993 году. До этого авиакомпания «Аэрофлот» осуществляла полеты в город Янгон.

Москва, Зоя Осколкова

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