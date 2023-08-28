Власти Таиланда хотят увеличить срок безвизового пребывания для россиян

В скором времени российские туристы смогут проводить в Таиланде до 90 дней без оформления визы. Об этом сообщает портал RYT9 со ссылкой на премьер-министра королевства Сеттху Тхависина.

Глава тайского кабмина отметил, что стране необходим экономический рост, а добиться этого можно с помощью поддержки туристической отрасли. «Увеличение срока безвизового пребывания в Таиланде до 90 дней для таких крупных рынков как Китай, Индия и Россия расширит возможности для иностранных путешественников», – подчеркнул Тхависин.

Кроме того, премьер заявил о необходимости визовых послаблений и для граждан Казахстана, чтобы привлечь больше туристов из этой страны.

В настоящее время в рамках соглашения между Москвой и Бангкоком россияне могут находиться в королевстве без виз до 30 дней, такие же правила действуют для тайских путешественников в России.

Бангкок, Зоя Осколкова

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