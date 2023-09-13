Россия и Индия договариваются о безвизовом режиме для туристов

Россия и Индия обсуждают предложения по запуску туристического безвизового группового обмена. Об этом заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

По его словам, безвиз для группового туризма может начать действовать в 2024 году. Подобные условия уже приняты между Россией и Китаем, Россией и Ираном. «Мы подготовили такой же проект соглашения с Индией, отправили его на индийскую сторону. Сейчас он проходит процедуру согласования», – сказал Кондратьев.

Дело в том, что любое межправсоглашение затрагивает компетенцию не только министерства туризма, но и министерства иностранных дел, министерства экономики, а это процесс небыстрый. «Мы, со своей стороны, стараемся ускорить рассмотрение. Но сейчас ждем определенных правок, предложений от индийской стороны. После этого, надеемся, что в 2024 году мы подпишем межправсоглашение и потихоньку начнем отладку и корректировку безвизового механизма», – добавил он.

Россия запустила безвизовый групповой туристический обмен с Китаем и Ираном с 1 августа. Турпоток из Индии в РФ оценивается в 1 миллион человек к концу 2024 – началу 2025 года.

Москва, Зоя Осколкова

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