На Бали голый турист из России убедил полицейских, что он лунатик

На острове Бали задержали российского туриста, который разгуливал без одежды. Мужчину отпустили, так как ему удалось убедить полицейских, что он страдает лунатизмом.

Как сообщает индонезийский портал Kompas, местные жители пожаловались в правоохранительные органы на иностранца, который ходил по улице обнаженным. Прибывшие по вызову полицейские задержали нарушителя.

Мужчина заявил, что он лунатик и принимает лекарства, прописанные врачом для избавления от симптомов лунатизма.

Полиция проверила иммиграционные документы россиянина, которые оказались в полном порядке. В результате туриста отпустили, ограничившись предупреждением.

Джакарта, Зоя Осколкова

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