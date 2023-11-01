На Бали задержали россиянина, который съел чужую еду в ресторане

На Бали задержали гражданина России, который украл еду в ресторане. Об этом сообщает индонезийский портал Detik.

Нарушителя задержали на улице Рая Улувату. Сотрудники общепита сообщили, что российский турист съел блюда, принадлежавшие другим посетителям ресторана. Когда мужчину попытались арестовать, он оказал сопротивление.

В результате россиянина все же задержали и доставили в иммиграционный офис Денпасара. Выяснилось, что у мужчины диагностировано психическое расстройство. В настоящее время он находится в больнице Санглах.

Известно, что турист в прошлом году уже проходил лечение в больнице профессора Нгоеры на Бали. Действия загранпаспорта россиянина истекает в декабре 2023 года.

Денпасар, Зоя Осколкова

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