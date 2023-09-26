Власти Бали введут сбор для туристов в 2024 году

Власти индонезийского острова Бали решили ввести туристический сбор для иностранцев с февраля 2024 года. Сумма сбора составит 150 тыс. индонезийских рупий или около 10 долларов США, пишет портал Detik со ссылкой на Управление по туризму Бали.

Чиновники выбрали для введения сбора «лучший день» – 14 февраля. Деньги планируется направить на решение проблемы с мусором на острове. В управлении отметили, что большинство жалоб от туристов поступают именно на мусор.

Сбор нужно будет оплатить только один раз во время тура на Бали. Портал отмечает, что оплату можно провести в любое время до отъезда. Но когда приехали в аэропорт, чтобы отправиться домой, лучше иметь при себе отсканированное подтверждение оплаты.

В мае власти Индонезии начали обсуждать повышение сбора за визу по прибытии (VoA). Эта мера должна была помочь «повысить качество» туристов, прибывающих в Индонезию из других стран.

Джакарта, Наталья Рязанова

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