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Среда, 31 мая 2023, 15:48 мск

Новости Туризм

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Индонезия проработает повышение сбора за визу по прибытии

Власти Индонезии обсуждают повышение сбора за визу по прибытии (VoA), сообщил министр туризма страны Сандиага Уно. Также на повестке вопрос об аннулировании виз для российских и украинских туристов.

Власти рассматривают вариант с повышением визового сбора в рамках новой программы «повышения качества» туристов. Сейчас сбор составляет около 35 долларов США. Насколько может вырасти сумма сбора, не уточняется.

«Предложение губернатора Бали об аннулировании виз для российских и украинских туристов также нуждается в пересмотре: аннулирование VoA не может быть выборочным», – приводят слова Уно «Известия».

Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер объявил об изменениях в туристической политике. По его словам, власти планируют ввести систему квот для иностранцев в связи с частыми нарушениями визовых правил и норм поведения. В частности, многие граждане России и Украины приезжают на остров по туристической визе, но ищут способы заработать.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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