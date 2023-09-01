Власти Бали депортировали 59 россиян с начала года

Власти Бали депортировали с острова 59 граждан России с начала года. Основная причина – нарушение правил получения визы, в том числе предпринимательство, сообщили в островном управлении Минюста Индонезии.

Всего за восемь месяцев с острова выгнали 213 иностранцев, среди которых также британцы, австралийцы и американцы.

«Число иностранцев, депортированных с Бали по состоянию на 29 августа, составило 213 человек с января 2023 года. Они прибыли из 45 стран, включая 59 граждан из России, 14 из США, 13 из Великобритании, 12 из Австралии и девять из Нигерии», – сказал глава управления Ангиата Напитупулу.

Он подчеркнул, что большинство депортированы из-за нарушения визовых правил. Туристическая виза дает право на очень ограниченный круг деятельности, связанной с бизнесом. Всем, кто прибыл в страну в качестве туриста, запрещено управлять предпринимательской деятельностью, работать и получать доход иным способом, пишет портал The Bali Sun.

Власти Бали даже разместили билборды с предупреждениями на русском языке в целях борьбы с нелегально работающими туристами из РФ. В марте после крупной операции по выявлению нарушений визового режима с Бали выслали 47 иностранцев, в том числе 13 россиян.

Джакарта, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»