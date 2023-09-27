ВЦИОМ: россияне летом путешествовали на машине и останавливались у родственников

Этим летом больше трети россиян отказались от отпуска, а те, кто все же решил отдохнуть, предпочитали путешествовать по стране на личных автомобилях и останавливались чаще всего у родственников. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

35% респондентов заявили, что не ходили в отпуск летом. С 2018 года это максимум, в предыдущие годы показатель находился на уровне 20-24%. Всего лишь 3% для отдыха выбрали поездку за рубеж, остальные путешествовали по стране (13%), уехали на дачу (26%) или вовсе остались дома (23%).

Почти половина (49%) из тех, кто этим летом куда-либо выезжали на отдых, использовали для этой цели автомобиль. Второй по популярности вид транспорта – поезд, его предпочли 37% россиян, выезжавших летом на отдых. Каждый четвертый путешественник выбрал авиаперелеты – 26%. В меньшей степени оказались популярны автобусы – 14%, а такие варианты, как водный транспорт, велосипед, мотоцикл, набирают по 1%.

«Как показал опрос, россияне для проживания в месте отдыха выбирают, как правило, размещение у родственников (33%, или каждый третий путешественник). Далее следуют гостиницы и отели, в них останавливался каждый четвертый путешественник (26%)», – говорится в результатах исследования.

18% респондентов арендовали жилье, каждый десятый (11%) проживал в гостевом доме. По 8% предпочли отдых в палатке и санатории. Еще 7% указали, что в месте отдыха у них есть собственное жилье.

Кроме того, этим летом продолжительность отдыха россиян оказалась минимальной с 2019 года и составила 22 дня. Это на восемь дней меньше, чем годом ранее.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»