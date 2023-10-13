В России заметно выросли цены на аренду жилья в новогодние праздники

В России подорожала аренда жилья на новогодние праздники. Рост цен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 15%. Об этом говорится в исследовании сервисов ЮKassa и «Суточно.ру» и туроператора Anex.

Средняя арендная ставка по России сейчас составляет 6 093 рубля за сутки при заблаговременном бронировании. Отмечается, что чаще всего на новогодние праздники россияне бронируют жилье на четверо суток.

Согласно результатам исследования, в тройку лидеров по бронированию вошли Санкт-Петербург, Москва и Казань, передает РИА «Новости». Также популярность пользуются Сочи, Калининград, Кисловодск, Зеленоградск, Нижний Новгород и Шерегеш.

Дешевле всего посуточное жилье в Калининграде – в среднем 4 274 рубля за сутки. Средняя стоимость аренды в Кисловодске составляет 4 797 рублей за сутки, в Санкт-Петербурге – 4 999 рублей, в Москве – 6 009 рублей, в Нижнем Новгороде – 6 231 руб. Самая дорогое посуточное жилье – в Шерегеше (в среднем 13 759 рублей за сутки).

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»