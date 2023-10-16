Власти Таиланда увеличили срок безвизового пребывания для россиян

Правительство Таиланда решило продлить срок безвизового въезда для российских туристов с 30 до 90 дней. Новшество будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года. О принятом сегодня решении кабмина объявил премьер-министр страны Сетта Тависин. Он назвал этот шаг дружественным жестом в сторону России.

По словам премьера, в России очень холодно зимой, и когда россияне приезжают в Таиланд, то им хотелось бы оставаться здесь подольше.

Глава правительства отметил, что новая мера является одним из проектов, направленных для стимулирования туризма в королевстве, сообщает портал «Турдом» со ссылкой на СМИ Таиланда.

Россияне находятся на пятом месте по количеству посещающих Таиланд иностранцев. По итогам девяти месяцев текущего года из России в королевство прибыло 994,4 тыс. человек. На первом месте Малайзия с 3,3 млн туристов, на втором – Китай (2,5 млн), тройку лидеров замыкает Южная Корея (1,2 млн). В топ-5 также вошла Индия, которая немногим уступает корейцам по численности туристов. Всего турпоток в Таиланд составил свыше 20 млн человек.

Бангкок, Наталья Петрова

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