Шри-Ланка отменила визовый взнос для российских туристов

Правительство Шри-Ланки одобрило бесплатные визы для туристов из России. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Али Сабри.

По его словам, отмена платы за оформление визы будет действовать в качестве пилотного проекта до 31 марта. Нововведение касается туристов из России, Индии, Китая, Малайзии, Японии, Индонезии и Таиланда.

Как ранее заявлял министр туризма и земель Харин Фернандо, необходимость оформлять визу для путешественников из России останется, но плата за это взиматься не будет.

Власти Шри-Ланки надеются, что бесплатные визы помогут привлечь больше туристов. Страна ставит целью увеличить ежегодный турпоток до 5 млн человек.

Москва, Зоя Осколкова

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