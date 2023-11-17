У туроператоров возникли проблемы с системой электронных путевок

Система «Электронная путевка» оказалась не готова к большим объемам данных. Около трети путевок у ряда крупных туркомпаний просто вернулись назад. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.

«По результатам двух первых дней эксплуатации массовыми туроператорами системы «Электронная путевка» в продуктовом режиме с выгрузкой больших массивов данных в режиме реального времени у участников рынка возникли проблемы. До 30% путевок у ряда крупных туроператоров просто вернулись назад – система их не приняла и не отобразила», – говорится в сообщении АТОР.

Предположительно, причина кроется в неготовности самой системы к большим нагрузкам в продуктовом режиме. Однако отказ также может быть следствием некорректного или неполного ввода данных в систему турагентами.

К ИС «Электронная путевка» подключены IT-системы туроператоров, но они автоматически выгружают в нее только те данные о туристах и туре, которые вручную или полуавтоматически заводят их розничные партнеры (турагенты), в том числе через личные кабинеты туроператоров на их сайтах. Именно от агентов и зависит то, что в итоге окажется в той самой «электронной путевке».

При этом четких инструкций по каждому шагу операторы системы не могли подготовить к 15 ноября. В результате туроператоры вместе с агентами сейчас разбираются в том, «как это работает».

Проблема обсуждалась на вчерашнем совещании в Минэкономразвития. Минэк сообщил, что не будет применять к туроператорам штрафы и санкции, а каждая проблема будет разбираться в индивидуальном порядке. В то же время в ведомстве подтвердили, что озвученная проблема – на контроле, и пообещали выработать алгоритм решения возникшей проблемы в короткие сроки.

Москва, Зоя Осколкова

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