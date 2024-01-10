Россия заняла 51-е место в рейтинге паспортов

В рейтинге паспортов, чьи обладатели могут попасть в набольшее число стран без визы, Россия оказалась на 51 месте. Об этом сообщает международная консалтинговая компания Henley & Partners.

Возглавляют список шесть стран – Франция, Германия, Италия, Япония, Сингапур и Испания. Граждане этих государств имеют безвизовый доступ в 194 страны и территории из 227, учтенных в рейтинге.

На втором месте – Финляндия, Южная Корея и Швеция со 193 безвизовыми направлениями. Тройку лидеров замыкают паспорта Австрии, Дании, Ирландии и Нидерландов.

Россияне могут поехать по 119 направлениям без предварительного получения визы. С прошлого года этот список для граждан РФ расширился еще на четыре страны.

На последнем месте расположился Афганистан, чьи граждане могут путешествовать без визы только в 28 стран.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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