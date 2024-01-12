Приморье планирует пустить поезда с туристами в КНДР

Власти Приморья планируют наладить сообщение с КНДР по железной дороге для перевозки туристов, заявил губернатор края Олег Кожемяко. Решить вопрос мешают трудности технического плана: разная ширина колеи.

«Там есть технические сложности. Состояние железнодорожного полотна и разница в ширине колеи не позволяет нам до Пхеньяна доезжать. Мы прорабатываем вопрос, чтобы хотя бы до Раджина поезд ходил, у нас там единое полотно», – цитирует Кожемяко РИА Новости.

Губернатор заверил, что регион будет развивать связи с соседней страной, в том числе автобусные и железнодорожные пассажирские перевозки. По его словам, «будет хорошо, если вопрос удастся решить в этом году».

Осенью 2023 года председатель Государственного совета КНДР, генсек ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын посетил Россию с официальным визитом. Северокорейский лидер прибыл из Пхеньяна на спецпоезде.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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