Россиянам разрешат заселяться в отели с помощью «Госуслуг»

Россиянам планируют разрешить регистрироваться в гостиницах через «Госуслуги». Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Кабмин утвердил «дорожную карту» по внесению изменений в нормативное регулирование в сфере туризма. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. «Дорожная карта» разработана по предложениям предпринимательского сообщества.

Всего документ насчитывает 15 пунктов. Один из них предусматривает упрощение регистрации россиян в гостиницах. После вступления этой меры в силу гостям не нужно будет предъявлять паспорт при регистрации в отеле, если они смогут представить соответствующие документы в электронном виде через мобильное приложение «Госуслуги».

Кроме того, россияне смогут регистрироваться в гостиницах по загранпаспорту вне зависимости от места их постоянного проживания.

Принятие акта правительства РФ, который позволит упростить заселение граждан в отели, запланировано на апрель 2024 года, отметили в кабмине.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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