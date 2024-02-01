Власти Таиланда собираются продлить безвиз для российских туристов

Власти Таиланда рассматривают возможность продления безвизового пребывания российских туристов. Об этом сообщает Asean Now.

С ноября прошлого года граждане России могут провести в Таиланде 90 дней без необходимости оформления визы. Такой режим действует до 30 апреля 2024 года. После этой даты срок безвизового пребывания составит 30 дней.

Туристическое управление Таиланда предложить правительству провести значительные реформы по либерализации визового режима для иностранных гостей, в частности, продлить срок действия 90-дневного безвиза для россиян.

Предполагается, что мера стимулирует российский турпоток на курорты королевства. Так в прошлом году страну посетило 1,5 миллиона граждан России, в этом ожидается визит двух миллионов. Действие длительного безвиза предполагается также распространить и на туристов из Европы и США.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube