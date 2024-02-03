Иностранцы стали чаще приезжать в Россию

В 2023 году количество поездок иностранных граждан в Россию выросло на 18,6% по сравнению с тем же периодом 2022 года, до 15,4 млн. Об этом свидетельствуют данные статистики погранслужбы Федеральной службы безопасности, которую публикует РБК.

Как отмечается, в 2023 году иностранные граждане приезжали в Россию в основном из стран ближнего зарубежья. Лидерами по въезду стали граждане Казахстана – количество поездок оттуда выросло год к году на 26,7% – до 2,4 млн. Заметно в годовом выражении вырос поток из Узбекистана (+52%) и Таджикистана (+36%). Из стран дальнего зарубежья в десятку вошли Китай и Монголия. Из Монголии количество въездов выросло на 79% – до 311,4 тысячи. Граждане Китая в 2023 году приезжали в Россию в шесть раз больше, чем в прошлом году – число поездок из этой страны составило 794,3 тысячи (130,4 тыс год назад).

Количество визитов граждан ЕС в Россию в январе-декабре 2023 года увеличилось на 30,8% относительно прошлого года – всего ФСБ зафиксировала 558,1 тысячи поездок против 426,4 тысячи годом ранее. Больше всего визитов совершили граждане Эстонии и Германии – 115,8 и 101,6 тысячи соответственно (годовой прирост составил 75,6% и 50,1%). Также заметно вырос поток из Польши (+57%), Латвии (+31%), Литвы (+25) и Италии (+24%).

При этом иностранцы посетили Россию с туристическими целями 670,7 тысячи раз – это в 3,5 раза больше, чем в прошлом году (200 тысяч). Лидерами стали Китай, Германия, Турция, ОАЭ и Туркменистан.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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