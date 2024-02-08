Путешествия для иностранцев в Россию подорожали вдвое

Въездной туризм в России не восстановился до уровня, который наблюдался до пандемии коронавируса. Одна из причин – резкий рост стоимости поездки для иностранцев. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

«Средняя цена недельного тура с перелетом сейчас составляет около двух тысяч долларов. При этом в мире есть множество гораздо более дешевых туристических направлений», – сообщили в РСТ.

За первые три квартала 2023 года экспорт туруслуг принес России 5 млрд 124 млн долларов, для сравнения за тот же период 2019 года страна получила от въездного туризма 8 млрд 610 млн. При этом число поездок сократилась втрое. Тем временем, сумма, которую тратят иностранные граждане на путешествие в Россию, выросла в два раза – с 435 долларов до 858 долларов.

Повышение среднего чека объясняется тем, что за последнее время сильно снизилось число приграничных, как правило, низкобюджетных турпоездок. Одновременно изменилась конъюнктура рынка: например, вместо групповых туристов из Китая поехали индивидуальные, более состоятельные, выросло число гостей из богатых арабских стран. Кроме того, в России подорожали услуги отелей, ресторанов и общественного транспорта.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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