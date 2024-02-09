На Бали с 14 февраля вводят налог на въезд туристов

Власти индонезийского острова Бали ввели новый налог для туристов. Квитанцию об оплате взноса будут проверять при выезде.

С 14 февраля все иностранцы должны заплатить 150 тысяч индонезийских рупий (около 10 долларов). По данным АТОР, налог можно оплатить наличными или банковской картой в аэропорту Денпасар на специальной стойке. Туристам выдадут QR-код, который необходимо предъявлять в пунктах проверки, а также показать при выезде.

Кроме того, налог можно оплатить и на самом острове. В системе зарегистрированы отели, кафе, рестораны, общественные туристические заведения.

Есть возможность оплаты взноса в приложении. Для этого необходимо указать имя и фамилию, как в паспорте, номер паспорта, дату прибытия и адрес электронной почты.

Если турист выезжает с Бали, например, на соседний остров, то при возвращении повторно оплачивать налог не нужно. Он действует все время до выезда из Индонезии.

Решение о взимании сбора с туристов власти Бали приняли в сентябре прошлого года. Деньги планируется направить на борьбу с мусором на острове.

Денпасар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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