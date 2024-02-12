КНДР строит туристическую зону для россиян

Власти КНДР запустили строительство Вонсан-Кальмаской туристической зоны, которая начнет принимать путешественников в ближайшие годы. В ней будут более 30 гостиниц и четыре километра пляжа, сообщило правительство Приморского края.

Входившие в первую тургруппу россиян журналисты побывали на месте строительства. Под туристическую зону отвели 2,8 кв. км.

«Зона включает 17 отелей, 37 гостиниц, 29 магазинов, четырехкилометровый пляж и многое другое. Ожидается, что в ближайшие годы туристическая зона начнет работу и будет принимать и российских туристов», – цитирует сообщение ТАСС.

Первая группа из 98 россиян, побывавших в КНДР после пятилетнего перерыва, вернулась в Россию. Власти двух стран договорились о путешествии еще двух групп: с 8 по 11 марта и с 11 по 15 марта. В программе тура будут осмотр достопримечательностей Пхеньяна и посещение горнолыжного курорта Масикрен, говорится в телеграм-канале приморского правительства.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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