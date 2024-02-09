Туристы из России прибыли в КНДР после перерыва в четыре года

Первая за четыре года группа туристов из России прибыла в КНДР, сообщило российское посольство в республике. Программа тура рассчитана на четыре дня.

«9 февраля впервые после четырехлетнего пандемийного перерыва в международный аэропорт Пхеньяна прибыли сто российских туристов. Они смогут познакомиться с ключевыми достопримечательностями Пхеньяна и посетить известный горнолыжный курорт «Масиннён», – говорится в сообщении.

Вместе с туристами в северокорейскую столицу приехали представители турбизнеса, СМИ. Путешественников собрали из разных регионов, от Калининграда до Владивостока.

Власти Приморья прорабатывают вопрос железнодорожного сообщения с КНДР для перевозки туристов. Главное препятствие в разной ширине колеи, именно этот вопрос предстоит решить первым.

Пхеньян, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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