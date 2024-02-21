Россияне массово жалуются на ошибки в загранпаспортах

Россияне стали жаловаться на то, что их не выпускают за границу из-за ошибок в документах. Речь идет об опечатках и неправильном шрифте. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) посоветовали решать проблему через суд.

«Бывает, что ошибаются в пунктах пропуска. Бывает, что ошиблись в паспорте. Тогда надо подавать судебный иск к тем органам, которые допустили ошибку, если она была. Вот и все», –сказал «Ленте.ру» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Ранее телеграм-канал «Shot» сообщил, что россиян массово стали разворачивать при пересечении границы из-за бракованных загранпаспортов. Это касается в первую очередь документов с пятилетним сроком действия, которые были выданы в 2023 и 2024 годах.

В ряде паспортов данные пропечатаны не тем шрифтом. Кроме того, в документах часто встречаются опечатки. Предполагается, что ошибки стали замечать из-за введенных в конце 2023 года новых правил проверки загранпаспортов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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