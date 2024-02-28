Невозвратный тариф в отелях России могут запустить в 2024 году

Невозвратный тариф в российских гостиницах может появиться уже в этом году. Такая мера позволит путешественникам сэкономить на проживании, а отельерам – сократить риски. Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

«Эта мера важная, выгодная для всех. Мы думаем, что в этом году сможем ее запустить. И, с одной стороны, получим снижение стоимости или возможность снизить стоимость, если турист будет готов приобрести размещение по невозвратному тарифу. С другой стороны, снизим риски бизнеса», – пояснил он в интервью ТАСС.

По словам Вахрукова, невозвратный тариф будет дешевле, так как он дает бизнесу гарантию заселения гостя. Сейчас же турист имеет возможность отказаться и вернуть все деньги назад даже за день до начала поездки – отельеры закладывают это в цену.

Замминистра отметил, что новшество оставит право выбора туристам. В зависимости от ситуации клиенты смогут выбрать наиболее удобный для себя тариф – возвратный или невозвратный.

Ранее правительство России утвердило дорожную карту по развитию туризма в РФ, которая предусматривает в том числе введение невозвратных тарифов в российских отелях. Соответствующий законопроект может быть внесен в кабмин в апреле 2024 года. Изначально с инициативой узаконить такие тарифы выступили представители турбизнеса РФ. Эта мера позволит снизить стоимость размещения в гостиницах на 20-30%, полагают в Российском союзе туриндустрии.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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