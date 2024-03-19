Россия ведет работу над безвизом со всеми странами Персидского залива

Россия работает над установлением безвизового режима со всеми странами Персидского залива. Об этом сообщил замглавы МИД, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.
«В принципе у нас такая работа идет, она целенаправленная, идет планомерно, – цитирует дипломата ТАСС. – Потому что, конечно, я думаю, что в интересах наших стран и людей общение, продвижение совместного бизнеса, туризма».
В регион Персидского залива входят Оман, Бахрейн, Катар, Кувейт, Иран, Ирак, ОАЭ, и Саудовская Аравия.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве сообщали о подготовке проектов межправительственных соглашений о безвизовых поездках граждан с Бахрейном, Оманом, Саудовской Аравией, Багамами, Барбадосом, Гаити, Замбией, Кувейтом, Малайзией, Мексикой и Республикой Тринидад и Тобаго.
Москва, Наталья Петрова
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