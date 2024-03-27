МИД РФ призвал взвешивать риски выезжающих за границу россиян

Министерство иностранных дел России предупредило граждан о возможных рисках при выезде за границу и пребывании в других государствах. Ведомство регулярно публикует рекомендации по странам и опасным для посещения районам.

«Вновь акцентируем внимание на необходимости тщательно взвешивать риски при планировании поездок за границу и пребывании в тех или иных странах», – сообщили РИА «Новости» в МИД.

В министерстве неоднократно предупреждали о возможных задержаниях или арестах по запросам спецслужб США, которые имеют соглашения об экстрадиции с более чем 100 государствами, включая популярные туристические направления – Таиланд, Египет, Турция, Израиль и другие.

«Актуализированные материалы и сообщения о военно-политических кризисах, террористических угрозах, природных и техногенных чрезвычайных ситуациях, а также эпидемиологической обстановке в различных государствах регулярно размещаются на информационных лентах министерства, сайтах российских дипломатических миссий, консульского департамента и ДСКЦ МИД России, в том числе в соответствующем разделе обновленного ресурса – мобильного приложения «Помощник за рубежом», – указали в МИД РФ.

Министерство настоятельно рекомендует туристам внимательно следить за такой информацией, учитывать практические рекомендации российских заграничных представительств, а также приобретать страховые полисы, охватывающих форс-мажорные расходы на поисково-спасательные работы и медицинскую эвакуацию.

«На случай чрезвычайных ситуаций в посольствах и консульских заграничных учреждениях имеются круглосуточные телефоны экстренной связи, номера которых доступны на официальных интернет-сайтах дипломатических представительств в странах пребывания», – заключили в МИД.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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