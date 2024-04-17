Пропавший в джунглях Колумбии российский турист вышел на связь

Российский турист Владимир Косаров, который около трех месяцев назад пропал в латиноамериканских джунглях, вышел на связь. Он преодолел один из самых опасных в мире маршрутов – Дарьенский пробел.

В последний раз путешественник связывался с друзьями 25 января из колумбийского города Капургана. Он планировал добраться в Панаму через Дарьенский пробел. Дорога туриста пролегала через тропические джунгли и непроходимые болота.

Косаров отвел на свой путь около двух недель, поэтому, когда время истекло, его друзья обратились в консульство России в Колумбии. Сегодня мужчина вышел на связь и рассказал, что на него несколько раз напали туземцы, затем он упал с обрыва, а в конце пути попал в карантинный лагерь с малярией, передает телеграм-канал «Shot».

«Никогда не ходите в Дарьенский пробел, это действительно очень опасно», – подчеркнул путешественник.

Богота, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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