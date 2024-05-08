Россияне стали чаще выезжать за рубеж в 2024 году

Федеральная служба безопасности раскрыла число выездов россиян за границу в первом квартале 2024 года, оказалось, что граждане РФ стали чаще выбираться за рубеж. Основные направления – Турция, ОАЭ, Египет и в страны СНГ. Об этом пишет РБК.

В первом квартале 2024 года число выездов россиян за рубеж, учитывая все цели визита, составило 5,3 млн, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года – 4,8 млн поездок, следует из опубликованной статистики погранслужбы. Россияне предпочитали из стран ближнего зарубежья Абхазию, Казахстан, Грузию, Армению, из дальнего – Китай, а также популярные туристические направления – Турцию, ОАЭ, Таиланд и Египет.

Впрочем, при анализе статистики выезда российских граждан за рубеж важно учитывать, что данные погранслужбы не вполне отражают глобальные изменения, которые произошли за последнее время с логистикой и туристическими потоками, указали в Ассоциации туроператоров. Так, например, по методике подсчета пассажиры, вылетающие из России стыковочными рейсами, учитываются в статистике страны, где расположен пересадочный хаб, а не страны назначения.

Вместе с тем, в январе-марте 2024 года количество поездок иностранных граждан в Россию выросло почти на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. За три месяца 2024 года иностранцы пересекли российскую границу 3,8 млн раз – год назад, в первом квартале 2023 года, количество въездов составляло около 3,2 млн.

Кроме деловых поездок растет интерес к РФ иностранных туристов. Так, в первом квартале 2024 года иностранцы совершили в Россию 218,7 тыс. въездов с целью туризма. Это в три раза больше по сравнению с прошлым годом.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube