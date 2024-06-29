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Суббота, 29 июня 2024, 14:07 мск

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На черноморских курортах России резко понизилась температура воды

Резкое понижение температуры воды зафиксировано на ряде популярных черноморских курортов России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Речь идет об Анапе, Геленджике и Сочи.

По его словам, снижение температуры воды на побережье Черного моря связано с существенным подъемом уровня воды в горных реках из-за интенсивных осадков. «Мощные объемы воды, очень холодной воды с гор выносятся на побережье, это привело к заметному понижению температуры», – пояснил специалист (цитата по ТАСС).

По словам Вильфанда, температура воды в Анапе сейчас составляет 20 градусов, в Сочи – 21 градус.

В то же время специалист ожидает, что через несколько дней температура воды у побережья поднимется – купание в море станет комфортным.

Ранее сообщалось, что власти Анапы запретили купание на городских пляжах из-за резкого охлаждения воды в море – с показателей в 24 градуса она упала до плюс 17, что существенно ниже средних показателей для июня.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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