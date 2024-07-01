Забастовка диспетчеров привела к задержкам авиарейсов из Антальи

Забастовка диспетчеров в аэропорту Антальи привела к задержкам вылета международных рейсов. Самолет Turkish Airlines вылетел в Москву так поздно, что обратный вылет из российской столицы задерживается более чем на сутки.

Диспетчеры намеренно замедлили свою работу, что привело к задержкам рейсов, увеличению затрат перевозчиков на топливо. Здание аэропорта полно недовольными туристами, авиакомпании и руководство воздушной гавани несут значительные финансовые потери.

Сотрудники аэропорта требуют повысить им зарплаты и улучшить условия труда. Специалисты в Минтрансе согласились, что требования законны и прорабатывают способы разрешить ситуацию, передает «Интерфакс».

Задержки коснулись и вылетов в Россию. Рейс TK 3995 должен был вылететь из Москвы в Анталью 30 июня в 13:40 часов, но самолет прибыл из Турции с большим опозданием. Ожидаемое время вылета – 19:00 часов 1 июля, т.е. задержка рейса почти достигла 30 часов.

В ряде регионов России пассажиры с билетами в Анталью застряли в аэропортах из-за задержки рейсов. Самолеты из Турции прибывают с большим опозданием, поэтому вылеты из России также откладывают.

Анталья, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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