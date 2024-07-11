В России резко подскочило число фейковых сайтов туроператоров

Специалисты по кибербезопасности фиксируют резкий рост числа поддельных сайтов туроператоров в рунете. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«В России резко выросло число поддельных сайтов туроператоров и бронирования билетов. Это связано с тем, что в летнее время резко возрастает количество пользователей, которые совершают онлайн-бронирования и покупки билетов на таких сайтах. Притом многие делают это спонтанно, игнорируя любые меры безопасности в сети», – цитирует парламентария РИА «Новости».

Мошенники создают поддельные страницы, чтобы воровать данные и использовать в своих преступных схемах. Кроме того, в летний период возрастает нагрузка на реальные сайты туроператоров, что увеличивает вероятность выявления у них уязвимостей, которые могут быть использованы злоумышленниками.

Планирующим путешествие гражданам рекомендовали использовать надежные пароли и двухфакторную аутентификацию на туристических сайтах, а также при совершении онлайн-покупок и бронирований всегда проверять, что веб-сайт использует защищенное соединение и имеет актуальные сертификаты безопасности.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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