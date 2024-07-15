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Понедельник, 15 июля 2024, 11:13 мск

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Заповедник «Утриш» приостановил пешие экскурсии

Заповедник «Утриш», расположенный между Анапой и Новороссийском, временно прекратил работу своих пеших экскурсионных маршрутов из-за повышенной пожарной опасности. Об этом сообщается в телеграм-канале заповедника.

«Внимание! В связи со сложившимися погодными условиями и высоким уровнем пожарной опасности ФГБУ «Государственный заповедник «Утриш» временно приостанавливает работу пеших экскурсионных маршрутов», – сказано в сообщении.

Вблизи Утриша вторые сутки полыхает крупный лесной пожар – огонь перешел на территорию нескольких баз отдыха под Новороссийском. По последним данным, огнеборцы потушили очаги возгорания на базах отдыха. Продвижение огня удалось приостановить. По состоянию на 8 часов утра, площадь возгорания составляла 62 га. В тушении пожара задействованы в том числе самолет Ил-76 МЧС РФ и два вертолета.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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