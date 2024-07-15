Пожары на турбазах Кубани потушены

Пожарные справились с очагами пожаров на базах отдыха в Краснодарском крае. Проезд к хутору Дюрсо перекрыли, сообщила администрация города Новороссийск.

Пожарным пришлось привлечь к тушению огня еще один вертолёт Ка-32. Всего осуществлено более 40 сбросов воды, и продвижение огня удалось приостановить.

«Все очаги пожаров на территории турбаз в Краснодарском крае потушены. Всего от огня пострадали 68 построек. На месте продолжают работать более 320 специалистов, 84 единицы техники», – сообщила пресс-служба МЧС России.

Власти Новороссийска временно закрыли хутор Дюрсо для посещения. Движение в сторону поселения перекрыто, исключение сделали только для местных жителей, пояснили в администрации города.

По данным МЧС, пострадал один человек, но решил лечиться амбулаторно. Портал 93.ru сообщил, что в первую городскую больницу обратились два человека с ожогами, но оба отказались от госпитализации.

По уточненным данным, под эвакуацию попали отдыхающие с турбаз «Моряк», «Голубая волна», «Энергетик», «Строитель», «Романтик» и «Спутник». Всех вывезли на безопасные территории, некоторых забирали с пляжа у хутора Дюрсо на катерах.

Новороссийск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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