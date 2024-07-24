Боты-вредители создают искусственный дефицит, бронируя авиабилеты и номера в отелях

Туристическая отрасль несет убытки от действий автоматизированных ботов, которые бронируют и отменяют авиабилеты или номера в отелях, создавая видимость их дефицита. Об этом пишут «Известия».

По данным американской компании Imperva, доля так называемых плохих ботов в веб-трафике туристической индустрии в 2023 году составила 44,5%, с 2022 года показатель значительно вырос с 37,4%.

Одна из самых распространенных форм атак при помощи ботов – это сканирование цен, которое грозит искажением важных бизнес-метрик и ростом API-затрат. К примеру, одна авиакомпания за месяц лишилась около полумиллиона долларов из-за трафика от «плохих ботов».

Другой вид атаки – блокировка мест. Роботы раз за разом бронируют и отменяют авиабилеты или номера в гостиницах, тем самым создавая видимость их дефицита. Такая активность вводит клиентов в заблуждение, увеличивает цены и затрудняет бронирование.

Кроме того, в прошлом году туристическая индустрия заняла второе место по объему попыток захвата учетных записей. Киберпреступники охотятся за ценными персональными и платежными данными, а также за бонусными баллами.

По словам аналитиков, туристический сектор интересен хакерам, поскольку собирает большой массив персональных данных о своих клиентах, позже эти данные можно использовать для развития мошеннических схем. При этом особый всплеск активности преступников в отношении отрасли приходится на туристический сезон.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube