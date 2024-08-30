Синоптики дали прогноз о продолжительности бархатного сезона на Черном море

Продолжительность бархатного сезона на черноморском побережье будет дольше обычного. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сегодня на пресс-конференции.
«Продолжительность бархатного сезона в этом году прогнозируется заметно дольше обычного, минимум до середины октября. Температура воды будет выше 22 градусов. И связано это с тем, что летом над акваторией Черного моря преобладал антициклон и поверхность моря прогрелась сильно», – уточнил он.
В то же время, как отметил Вильфанд, согласно прогнозам синоптиков, в Крыму бархатный сезон продлится чуть меньше – до начала октября.
Москва, Анастасия Смирнова
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