Поток иностранных туристов в Россию летом 2024 года вырос в три раза

Летом 2024 года резко выросло число иностранных туристов, посетивших Россию. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

«Лето (шире – май – сентябрь) – традиционно самый высокий сезон для поездок иностранцев в Россию. Благодаря по сути потерянному летнему сезону 2023 года в этом году туроператоры, занимающиеся классическим въездным экскурсионным туризмом, наблюдают яркую положительную динамику», – говорится в сообщении.

Практически у всех компаний, участвовавших в опросе, количество иностранных клиентов за три летних месяца выросло в 2,5-3 раза по сравнению с летом прошлого года. Впрочем, рост мог бы быть больше: проблема дороговизны авиаперевозки все еще тормозит въездной туризм, особенно групповой, подчеркивают эксперты.

Среди причин нынешнего прироста турпотока в Россию представители туроператоров называют полноценный запуск программы электронных виз, а также заметное расширение полетных программ иностранных перевозчиков в РФ по сравнению с прошлым летом. Росту турпотока также способствовало начало работы группового безвизового туробмена с Китаем и Ираном.

Так на долю Китая пришлось 60-65% всех посетивших Россию туристов. Затем идут страны Персидского залива – Саудовская Аравия, Катар, Оман, Кувейт, Бахрейн (около 15-20%), Индия и Иран (по 5-7%) и государства Юго-Восточной Азии – Индонезия, Малайзия, Вьетнам (около 5-6%). В АТОР также отметили, что есть индивидуальные туристы и иногда отдельные мини-группы из Турции, Европы и стран СНГ.

С отличие от допандемийных времен, когда Санкт-Петербург был главным центром притяжения организованных иностранных туристов, в новых реалиях около 90% иностранцев, следующих в Россию авиатранспортом, прилетают в Москву, из них около 20-30% посещают вместе со столицей и Петербург. Затем по популярности идут Мурманск, Сочи, Казань и Приморье.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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