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Четверг, 5 сентября 2024, 12:06 мск

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Российские туристы перестали тратить деньги за пределами отелей в Турции

В Турции российские путешественники почти не тратят денег за пределами отелей с системой обслуживания «все включено». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные туроператоров.

Траты туристов из России резко сократились из-за ограничений в системе платежей. Российские банковские карты в Турции не работают, поэтому россияне предпочитают проводить время в гостиницах.

Сложившаяся ситуация наряду с высокой инфляцией в самой Турции ударила по местному бизнесу. Представители общепита и сферы услуг жалуются на отсутствие посетителей, а отели без системы «все включено» стоят полупустыми.

По словам председателя Палаты продавцов и ремесленников Кемеры Болат Унсалы, текущий туристический сезон оказался худшим за последние 27 лет для владельцев магазинов на курортах.

Тем не менее, Турция в этом году осталась лидером выездного туризма для россиян, несмотря на проблемы с платежами и высокие цены.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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