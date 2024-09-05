Российские туристы перестали тратить деньги за пределами отелей в Турции

В Турции российские путешественники почти не тратят денег за пределами отелей с системой обслуживания «все включено». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные туроператоров.

Траты туристов из России резко сократились из-за ограничений в системе платежей. Российские банковские карты в Турции не работают, поэтому россияне предпочитают проводить время в гостиницах.

Сложившаяся ситуация наряду с высокой инфляцией в самой Турции ударила по местному бизнесу. Представители общепита и сферы услуг жалуются на отсутствие посетителей, а отели без системы «все включено» стоят полупустыми.

По словам председателя Палаты продавцов и ремесленников Кемеры Болат Унсалы, текущий туристический сезон оказался худшим за последние 27 лет для владельцев магазинов на курортах.

Тем не менее, Турция в этом году осталась лидером выездного туризма для россиян, несмотря на проблемы с платежами и высокие цены.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube