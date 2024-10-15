Все больше туроператоров в России предпочитают работать нелегально. А с контрольно-надзорной деятельностью, по словам экспертов, есть серьезные проблемы. При этом грядущие нововведения, которые готовит правительство, могу только усугубить ситуацию.

На II Международном конгрессе туроператоров, который проходил в Минске, заявили, что в России растет черный рынок туроператоров, его объем уже в три раза превышает объем официального, пишут «Известия». «Это могут подтвердить и простые цифры: туроператоров в сфере выездного туризма в 2013 году было около 2300, а сейчас – примерно 400. Какая-то доля компаний, конечно, исчезла, но небольшая. Значительно большее количество просто ушли в тень», – рассказал изданию директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

Рост черного сектора виден даже по юридической практике: стало возникать больше конфликтов, связанных с нелегальными продажами. К юристам приходят предприниматели с вопросом, как перейти работать в легальное поле в сфере туризма, но как только становится понятно, что нужно для этого сделать, и сколько это стоит, бизнесмены возвращаются в тень.

Речь идет не только о том, что туроператоры должны быть в реестре и состоять в объединении в сфере выездного туризма (если занимаются этой деятельностью), но также иметь фонд персональной ответственности туроператора, а с недавних пор еще и вносить все данные о туристах в электронную путевку. Далеко не все туроператоры делают это правильно или вообще делают – на это указывают очень многие участники рынка.

Более того, новые решения, принятия которых ожидают в сфере туризма, ситуацию могут только усугубить. В частности, речь идет о возможном изменении понятия «туристический продукт» в законодательстве, которое может выбросить в тень очень большую долю турагентов. Сейчас этот термин понимается как «комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену». Однако в последнее время активно обсуждается идея о том, чтобы сократить понятие до «размещение и какая-либо другая услуга». Законопроект на этот счет разрабатывается в Минэкономразвития и в начале октябре был вынесен на обсуждение координационного совета по туризму в Общественной палате.

По прогнозам экспертов, если поправка будет принята, множество турагентов обязаны будут становиться туроператорами – со всеми вытекающими финансовыми сложностями. Одна из трудностей также заключается в том, что среди агентов очень много индивидуальных предпринимателей, которые по законодательству не могут выполнять функцию туристических операторов. Из 35 тысяч агентов около 30 тысяч должны будут перейти в разряд туроператоров – и большинство из них в этой ситуации просто уйдут в тень.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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