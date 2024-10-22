Россияне столкнулись с проблемами при обмене долларов за границей

Российские туристы сообщают, что сталкиваются с отказами зарубежных банков принимать наличные доллары на обмен. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В таких популярных у российских путешественников странах как Турция, Египет, Таиланд и ОАЭ банки отказывают принимать у россиян наличную валюту США, которая имеет зеленоватый оттенок, и требуют купюры нового образца синего цвета.

Кроме того, у банков есть и претензии к качеству – банкноты должны быть в идеальном состоянии, сообщил «Российской газете» вице-президент АТОР Артур Мурадян.

«Это больная тема. Абсолютно непонятно, что произошло с долларом. Никаких объявлений о проблемах с приемом наличных ни Минфин США, ни Федеральная резервная система не делали, доллары старого образца из оборота не отзывали», – отметил представитель Ассоциации.

Мурадян добавил, что в одном из случаев зарубежный банк все-таки обменял «старые» доллары, но по заниженному на 5% курсу.

«Мы стали об этом туристов предупреждать, потому что, на мой взгляд, проблема обостряется. Непонятно, как и когда она может разрешиться», – заключил вице-президент АТОР.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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