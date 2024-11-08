Турпоток из Китая в Россию вырос в семь раз

Число иностранных граждан, желающих посетить Россию в качестве туристов, растет быстрыми темпами. Чаще в РФ стали ездить путешественники из стран Ближнего Востока, например, Саудовской Аравии и ОАЭ, а также Азии – Китая и КНДР.

По данным статистики ФСБ по въезду на российскую территорию иностранцев, в январе-сентябре 2024 года количество поездок иностранцев в Россию, учитывая все цели визита, увеличилось на 11% к аналогичному периоду прошлого года. За девять месяцев текущего года граждане других стран пересекли российскую границу 13 млн раз – в аналогичный период прошлого года количество таких поездок составило 11,7 млн, передает РБК.

Чаще всего иностранцы приезжали в Россию и государств ближнего зарубежья – Узбекистана, Казахстана и Таджикистана. Из государств дальнего зарубежья в десятку стран, чьи граждане чаще всего за отчетный период посещали Россию, вошел Китай – количество поездок оттуда увеличилось в 2,5 раза, до 1,3 млн поездок. Значительно – в 10 раз – выросло и число визитов граждан КНДР.

Что касается турпотока, то за девять месяцев текущего года иностранцы совершили в РФ 1,2 млн поездок с туристическими целями, следует из статистики. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Чаще всего туристы приезжали из Китая. В январе-сентябре 2024-го погранслужба зафиксировала 731,8 тыс. таких поездок китайских граждан. Это почти в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года – 105,8 тыс. визитов. Впрочем, по показателям турпотоку из Китая далеко до уровня допандемийного 2019 года. Тогда за три квартала Россию посетило 1,2 млн китайских туристов.

Кроме того, растет число туристов из Германии, Туркменистана, Ирана и Турции. Также в два раза выросло и число поездок с туристической целью из ОАЭ и Индии. Наибольшую динамику показала Саудовская Аравия – число поездок с туристической целью из этой страны в Россию за год увеличилось почти в 12 раз.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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