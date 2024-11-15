В Абхазии может находиться около 8 тысяч туристов из России

В настоящее время Абхазии, где произошли массовые беспорядки в Сухуме, может находиться около 8 тысяч туристов из России. Министерство туризма Абхазии заверило гостей страны, что внутриполитический кризис в республике не отразится на их отдыхе.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), из восьми тысяч россиян более половины являются самостоятельными путешественниками, а более 95% – отдыхают на курортах в отдалении от столицы, где сегодня оппозиция захватила комплекс правительственных зданий.

Ранее сегодня Минэкономразвития РФ в связи с внутриполитическими событиями в Абхазии рекомендовало российским туристам воздержаться от посещения Абхазии, а участником туристического рынка – «приостановить реализацию турпродуктов, связанных с посещением Абхазии, не применять штрафные санкции при отмене поездок в Абхазию, а также при изменении условий предоставления туристических продуктов и услуг». МИД России рекомендовал гражданам РФ отказаться от поездок в Абхазию и покинуть республику.

Тем временем министерство туризма Абхазии заверило гостей страны, что внутриполитические процессы в республике не отразятся на их отдыхе. «Все соглашения с туроператорами остаются в силе, а инфраструктура для отдыха продолжает функционировать в обычном режиме. Туристы могут не беспокоиться за свою безопасность и быть уверены в том, что смогут отдохнуть в спокойной обстановке», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Сухум, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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