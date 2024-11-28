Почти 40% россиян отказались от поездок за рубеж на Новый год из-за скачка курса

Россияне отказываются от зарубежных поездок на Новый год из-за ослабления рубля по отношению к иностранным валютам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру».

В связи с изменением курса доллара 38% опрошенных россиян отказались от поездок за рубеж на Новый год: 27% из них уже успели купить билеты и теперь планируют их возвращать. Еще 3% респондентов ответили, что не отказались от поездки за границу, но выбрали другое, более доступное направление.

Четверть (26%) участников опроса заявили, что успели поменять рубли заранее, поэтому смогут себе позволить осуществить задуманное путешествие. Еще треть (33%) решили подождать еще немного в надежде на то, что рубль укрепится до конца года.

Ранее Центробанк объявил о прекращении покупок валюты на внутреннем рынке с 28 ноября. «Это заявление уже, как минимум, остановило рост доллара. По нашим прогнозам, до конца года возможно даже ослабление. Вряд ли доллар снизится меньше 100 рублей, но 105-110 рублей – это вполне реальный сценарий», – отметила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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