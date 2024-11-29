Участники круиза в Антарктиду объявили голодовку

Туристы на лайнере SH Diana, направлявшемся в Антарктиду, объявили голодовку из-за политики круизной компании. Судно застряло на полпути из-за поломки, но с возвратом денег за туры возникли проблемы, пишет The Times.

Лайнер SH Diana остановился из-за поломки одного из винтов. Пассажирам объявили, что на этом путешествие закончено, и согласились вернуть половину стоимости туров. Альтернативой немедленным выплатам стал «кредит на будущий круиз» в размере 65%, который можно использовать в течение двух лет. Такие варианты устроили не всех.

На борту находятся около 170 туристов, в их числе и россияне, и каждый заплатил за путешествие 7-10 тысяч фунтов стерлингов. После объявления вариантов компания Swan Hellenic перестала отвечать возмущенным клиентам. После 48 часов молчания группа пассажиров объявила голодовку.

«Я и еще двое ребят из России объявили голодовку. Мы сели напротив столовой, и сидим, в ответ на предложение компании. Без воды, без еды», – цитируют блог одной из туристок «Известия».

Лондон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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