Россия рассчитывает на запуск безвизового режима с Мьянмой в начале 2025 года

Безвизовый режим между Россией и Мьянмой может быть запущен уже в начале 2025 года. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

По его словам, завершаются соответствующие консультации между МИД двух стран. «Надеемся, что уже в начале следующего года будет завершен этот процесс и соглашение будет подписано», – цитирует чиновника ТАСС.

В настоящее время безвизовый режим действует в одностороннем порядке только для россиян, которые прибывают в Мьянму.

Ранее вице-премьер и министр иностранных дел Мьянмы Тан Све сообщил, что Мьянма из года в год продлевает действие 30-дневного безвизового режима для российских граждан. По его словам, в этом году действие безвизового режима было продлено в третий раз на период с 1 июля 2024 года до 30 июня 2025 года. Вице-премьер добавил, что Мьянма готовится к подписанию с Россией меморандума о взаимопонимании, который предусматривает осуществление безвизовых поездок гражданами двух стран.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube