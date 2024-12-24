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Вторник, 24 декабря 2024, 07:24 мск

Новости Туризм

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Жители России все активнее путешествуют внутри страны

Россияне все активнее путешествуют внутри страны. По итогам 2024 года количество таких туристических поездок достигнет 96 млн, что на четверть больше, чем в 2023 г., следует из данных Российского союза туриндустрии (РСТ). Подавляющая часть турпотока – так называемый «организованный туризм» с ночевками в коллективных средствах размещения (отелях, гостиницах, пансионатах, хостелах и проч.), следует из статистики Минэка. По данным ведомства, в этом году количество таких турпоездок превысит 90 млн, сообщает газета «Ведомости».

В пиковый сезон – с мая по конец сентября – россияне совершили в этом году 42 млн поездок. Динамику к 2023 г. в ведомстве не приводят. Причем в июле и августе было совершено по 10 млн турпоездок, что является «абсолютным рекордом» за всю историю статистических наблюдений, говорил 21 октября директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэка Георгий Груша.

Статистику за ноябрь Росстат еще не раскрыл. При этом, согласно данным ведомства, за май – октябрь 2024 г. количество путешественников, останавливавшихся в коллективных средствах размещения, выросло на 11% год к году и составило 49 млн человек.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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