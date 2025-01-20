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Понедельник, 20 января 2025, 12:23 мск

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Сочи может стать лидером по раннему бронированию на лето

Курорт Сочи может иметь все шансы стать лидером раннего бронирования на лето 2025 года. Во многом это связано с ситуацией в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края. Российские туристы выбирают Сочи как самое безопасное направление, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашин.

Акция раннего бронирования летнего отдыха стартовала в декабре. Однако после 15 декабря ситуация сильно изменилась. Сейчас почти все направления, кроме Сочи, который в некоторых категориях даже показал 5% рост, отстают от прошлогодних показателей.

«Сейчас мы идем с серьезным отставанием от прошлого года. Думаю, что где-то 40-45% в минусе. И прежде всего это касается региона Анапы. Геленджик минус 20%, но Сочи пока на уровне прошлого года. То есть Сочи рассматривается туристами как безопасное направление. Хороший курорт. И здесь мы видим примерно динамику прошлого года», – рассказал Сергей Ромашин.

Причем сочинские отельеры сейчас отмечают высокую загрузку – вплоть до 80%. Номера, в которых живут туристы, были забронированы еще летом, напоминают «Вести-Сочи».

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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