Визу в Индию россияне теперь могут оформить онлайн и в максимально короткий срок

Путешествие в Индию стало проще для россиян. Оформить разрешительные документы для въезда в страну теперь можно без посещения посольства и долгого ожидания документов. На помощь туристам пришли электронные визы. Оформить их можно через сервис Визанет по цене от 5 990 рублей. Делается документ полностью онлайн и готовится всего за 1-3 дня. Дополнительную информацию о визе в Индию можно найти на сайте visanet.ru.

Сервис предлагает несколько видов электронных виз.

Туристические визы.

Один месяц, двукратный въезд. Такая виза позволяет посетить Индию два раза в течение месяца с общим сроком пребывания до 30 дней.

Годовая. Многократный въезд дает возможность неоднократно посещать Индию в течение года. Каждое пребывание – до 90 дней, общий лимит – 180 дней в календарном году.

Пятилетняя. Многократный въезд: идеален для тех, кто планирует регулярные поездки. Условия аналогичны годовой визе: до 90 дней за одно посещение, не более 180 дней в году.

Бизнес-виза.

Такая виза выдается на один год и предполагает многократный въезд. Она предназначена для предпринимателей и деловых людей. Позволяет находиться в Индии до 90 дней за одно посещение, с общим лимитом 180 дней в календарном году.

Оформление визы через Визанет удобно и для тех, кто планирует поездку в первый раз и для опытных путешественников или бизнес-туристов. Цены на визы начинаются от 4 490 рублей. Оформить документ можно в кратчайшие сроки. Стандартный вариант – 3 дня, но при необходимости доступно срочное оформление за 1 день. Вся процедура проходит онлайн, без необходимости посещать посольство или консульство. Визанет гарантирует своевременное получение визы и предоставляет поддержку на всех этапах оформления.

Для оформления электронной визы необходимо сделать следующее:

Заполнить онлайн-анкету: указать личные данные и информацию о планируемой поездке. Загрузить необходимые документы: скан-копия паспорта и недавняя фотография. Выбрать тип визы и скорость оформления. Если требуется срочное оформление – это необходимо указать. Оплатить услуги. Доступны различные способы оплаты, включая российские карты и счета для юридических лиц. Получить визу: готовая электронная виза будет отправлена на email в течение 1-3 дней в зависимости от выбранного срока оформления. Стоит отметить что электронная виза в Индию через Визанет доступна не только для россиян, но и для граждан Беларуси и Казахстана.

Реклама. ИП Новиков Никита Кириллович, ИНН 583523984140. erid: 2BE23a51a49162841a08cfbb8c1105de97d

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